Турэксперт объяснил проблемы россиян с загранпаспортами

Большая часть проблем россиян с загранпаспортами объясняется невнимательностью, заявил турэксперт Дмитрий Арутюнов. По его словам, переданным НСН, в последнее время жители массово лишаются отдыха за границей из-за ошибки с наползанием текста на графы «пол», «гражданство» и «дата выдачи» в документе.

Я хочу сказать, что надо быть внимательнее при получении загранпаспорта. Необходимо проверять все пункты, тем более это просят сделать на месте. Отделения, которые выдают документы, понимают, что, если вдруг в них ошибка, то им же и переделывать их заново, — заявил Арутюнов.

Ранее сообщалось, что гражданину России отказали во въезде на территорию Китая из-за наличия в заграничном паспорте отметок о посещении Турции. Инцидент произошел на пограничном контроле, когда путешественник демонстрировал документы.