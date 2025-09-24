Россиянин не смог попасть в Китай из-за посещения Турции TourDom: россиянина не впустили в КНР из-за турецких штампов в паспорте

Пограничники отказали гражданину России во въезде на территорию Китайской Народной Республики из-за наличия в заграничном паспорте отметок о посещении Турции, сообщает специализированное издание TourDom. Инцидент произошел на пограничном контроле, когда путешественник демонстрировал документы.

Согласно официальным данным, причиной отказа стали технические особенности проставления турецких штампов. По мнению пограничников, они выглядели недостаточно четко.

При этом ряд источников СМИ указали, что китайские пограничные службы до этого уже отказывали во въезде российским гражданам, находившимся на территории Турции продолжительное время (более 28 дней). Однако в данном случае турист совершил лишь три краткосрочные поездки в страну. Разбирательство этого инцидента продолжается.

