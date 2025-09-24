Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 07:53

Россиянин не смог попасть в Китай из-за посещения Турции

TourDom: россиянина не впустили в КНР из-за турецких штампов в паспорте

Фото: Yang Guanyu/XinHua/Global Look Press

Пограничники отказали гражданину России во въезде на территорию Китайской Народной Республики из-за наличия в заграничном паспорте отметок о посещении Турции, сообщает специализированное издание TourDom. Инцидент произошел на пограничном контроле, когда путешественник демонстрировал документы.

Согласно официальным данным, причиной отказа стали технические особенности проставления турецких штампов. По мнению пограничников, они выглядели недостаточно четко.

При этом ряд источников СМИ указали, что китайские пограничные службы до этого уже отказывали во въезде российским гражданам, находившимся на территории Турции продолжительное время (более 28 дней). Однако в данном случае турист совершил лишь три краткосрочные поездки в страну. Разбирательство этого инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Соединенных Штатах начинает действовать новый обязательный сбор за «визовую добросовестность» (Visa Integrity Fee). В текущем финансовом году, который продлится с октября 2025-го по октябрь 2026-го, его размер составит не менее $250 (21 тыс. рублей). При этом Министерство внутренней безопасности США оставляет за собой право увеличивать эту сумму по своему усмотрению.

