23 сентября 2025 в 08:48

Власти одной страны хотят взимать плату «за добросовестность»

Власти США с 1 октября введут новый визовый сбор за добросовестность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уже с 1 октября в Соединенных Штатах начинает действовать новый обязательный сбор за «визовую добросовестность» (Visa Integrity Fee), сообщает Gulf News. В текущем финансовом году, который продлится с октября 2025-го по октябрь 2026-го, его размер составит не менее $250 (21 тыс. рублей). При этом Министерство внутренней безопасности США оставляет за собой право увеличивать эту сумму по своему усмотрению.

Данное нововведение затронет большинство категорий заявителей на неиммиграционные визы. Под его действие подпадают туристы, деловые путешественники, иностранные студенты и другие категории краткосрочных посетителей. По информации Госдепартамента США, в 2024 финансовом году страна выдала почти 11 млн неиммиграционных виз.

Ранее корпорация Microsoft и банк JPMorgan рекомендовали сотрудникам с визами H-1B временно воздержаться от выезда за пределы США в связи с новыми иммиграционными правилами. Причиной стало решение администрации президента Дональда Трампа ввести сбор в размере $100 тыс. (8,4 млн рублей) за привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов.

До этого российские журналисты, аккредитованные для сопровождения главы МИД РФ Сергея Лаврова во время его визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, получили визы типа C2 с ограничениями на передвижение по стране. В документах отдельно указано, что прессе разрешен въезд в США исключительно «с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру ООН».

США
визы
платежи
сборы
