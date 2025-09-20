Компании США просят некоторых сотрудников не покидать страну Компании Microsoft и JPMorgan просят сотрудников с визами H-1B оставаться в США

Корпорация Microsoft и банк JPMorgan рекомендовали сотрудникам с визами H-1B временно не покидать территорию США из-за новых иммиграционных правил, сообщает Reuters. Причиной стало решение администрации американского президента Дональда Трампа ввести сбор в $100 тысяч за привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов.

Компании попросили сотрудников с визами H-1B вернуться в США до 21 сентября, когда новые правила вступают в силу, и оставаться в стране «в обозримом будущем». Отмечается, что рекомендация распространяется и на членов семей иностранных специалистов. Администрация Трампа утверждает, что такие меры стимулируют найм американских специалистов.

По данным Службы гражданства и иммиграции США, только в Amazon работает около 10 тысяч специалистов с визами H-1B, в Microsoft и Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) — по пять тысяч, в Apple и Google — по четыре тысячи.

