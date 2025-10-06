Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 11:10

Массовая ошибка в загранпаспорте оставила десятки россиян без ОАЭ и Турции

SHOT: россияне получили загранпаспорта с дефектом и лишились отпуска

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Десятки россиян лишились зарубежного отдыха из-за брака в загранпаспортах, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, в начале сентября им выдали документ с техническим дефектом: текст в них был напечатан не строго под графами. Пограничники сочли их бракованными и трудночитаемыми и не пустили в Турцию, ОАЭ, Таиланд и другие страны.

Как пишет канал, чаще всего дефекты встречаются в пятилетних паспортах. Некоторые их обладатели потеряли оплаченные путевки. Другие заранее были уведомлены туроператорами.

До этого стало известно, что с 20 января 2026 года дети младше 14 лет при поездках в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию должны будут иметь заграничный паспорт. Правило будет действовать вне зависимости от того, сопровождают ребенка родители или другие лица.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян заявил, что российских туристов, имеющих в загранпаспорте отметки о частых поездках в Турцию или вид на жительство этой страны, могут не пустить в Китай. Он отметил, что официальных разъяснений от властей КНР по критериям отказа на границе не поступало, а ситуация не носит массовый характер.

туристы
происшествия
загранпаспорта
общество
