02 октября 2025 в 12:47

Детям до 14 лет потребуется загранпаспорт для поездок в ряд стран

МВД: детям до 14 лет потребуется загранпаспорт при выезде в Абхазию и Белоруссию

С 20 января 2026 года дети младше 14 лет при поездках в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию должны будут иметь заграничный паспорт, сообщили в миграционной службе МВД России. Правило будет действовать вне зависимости от того, сопровождают ребенка родители или другие лица.

С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям младше 14 лет понадобится загранпаспорт, — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что несовершеннолетние старше 14 лет и совершеннолетние россияне по-прежнему смогут въезжать в перечисленные государства, используя внутренний паспорт. В ведомстве уточнили, что уже выехавшие по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года дети смогут вернуться по этому документу. В МВД призвали позаботиться об оформлении загранпаспорта для несовершеннолетних россиян заранее.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян заявил, что российских туристов, имеющих в загранпаспорте отметки о частых поездках в Турцию или вид на жительство этой страны, могут не пустить в Китай. Он отметил, что официальных разъяснений от властей КНР по критериям отказа на границе не поступало, а ситуация не носит массовый характер.

