07 октября 2025 в 10:57

Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем

Sony первой убрала вслед за Apple зарядное устройство из комплекта смартфона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Sony стала одним из первых производителей, который вслед за Apple полностью отказался от комплектации смартфонов зарядными устройствами, выпустив модель Xperia 10 VII только с самим устройством и документацией, сообщает издание Android Authority. По его данным, подобная практика может вскоре распространиться и среди других компаний.

Sony в настоящее время не является крупным игроком на рынке смартфонов, но, похоже, эта тенденция будет набирать обороты в ближайшие пару лет, — сказано в материале.

Журналисты отметили, что компании будут объяснять такое решение заботой об экологии, хотя реальной причиной, вероятно, является экономия на производстве и логистике. Ожидается, что в ближайшем будущем другие крупные бренды также начнут выпускать смартфоны без каких-либо комплектных аксессуаров.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале текущего года рынок смартфонов в России столкнулся с заметным спадом: продажи сократились на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, если оценивать их в натуральном выражении. В денежном отношении падение составило 25%. Спад продаж оказался рекордным, если не учитывать второй квартал 2022 года, когда снижение было обусловлено внешними факторами.

