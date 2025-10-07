Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Токмач: самая вкусная домашняя лапша, лучше магазинной! Татарский рецепт

Домашняя лапша по-татарски: простой рецепт Домашняя лапша по-татарски: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта лапша — воплощение домашнего уюта и простой татарской кухни! Токмач получается такой нежной и упругой, что преобразит даже самый простой бульон. Для теста вам понадобится всего 500 г муки высшего сорта, 2 крупных яйца и около 150 мл холодной воды. Да, всего три ингредиента — но в них кроется секрет идеальной лапши!

В глубокую миску просеиваем муку горкой, делаем в центре углубление и вбиваем яйца. Постепенно начинаем замешивать тесто, добавляя холодную воду маленькими порциями. Месим не менее 10–15 минут — тесто должно стать крутым и эластичным. Заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем отдыхать при комнатной температуре на 30–40 минут. Затем делим тесто на несколько частей и раскатываем в тонкие пласты толщиной около 1-2 мм. Даем подсохнуть 10–15 минут, после чего нарезаем тонкой соломкой. Варим лапшу в подсоленном кипятке всего 3-4 минуты — она всплывет на поверхность, когда будет готова.

Совет: чтобы лапша получилась особенно нежной, после раскатывания можно слегка присыпать пласты мукой и дать им подсохнуть 5–7 минут перед нарезкой.

Читайте также: перец по-корейски на зиму за полчаса — ужасно остро!

