Острый перец по-корейски на зиму — за полчаса: хрустящий и жгучий!

Этот рецепт — для любителей острого. Перец сохраняет хруст, а маринад с чесноком, кориандром и соевым соусом придает ему приятный аромат. Закуска отлично хранится всю зиму и становится только вкуснее со временем.

Промойте 500 г острого перца (чили или серрано), разрежьте вдоль пополам, удалите семена, если хотите снизить остроту. Нарежьте тонкими полосками. Добавьте 1 головку чеснока (пропустите через пресс), 1 ч. л. молотого кориандра, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли. Тщательно перемешайте, оставьте на 15 минут, чтобы перец пустил сок.

Плотно уложите перец в стерильную банку, залейте выделившимся соком. Добавьте 1 ст. л. уксуса (9%), закройте крышкой. Храните в холодильнике.

Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. кунжутного масла и посыпьте поджаренным кунжутом перед подачей.

