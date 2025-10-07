В Кремле заявили о большой паузе в диалоге с Киевом

В Кремле заявили о большой паузе в диалоге с Киевом Песков: в контактах с Киевом возникла большая пауза не по вине Москвы

В конкретном взаимодействии с Киевом возникла большая пауза, причем не по вине Москвы, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что само государство продолжает заниматься «конкретными делами», передает РИА Новости.

С этими конкретными делами с киевским режимом сейчас возникла большая пауза. Не по нашей вине, — подчеркнул Песков.

Ранее экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. Он заявил, что на месте украинского лидера отдал бы России четыре области и Крым, а также ввел демилитаризованную зону по тому же принципу, как это было сделано в Северной и Южной Корее.

Пресс-секретарь президента России в ответ на это заявил, что слова Арестовича не отражают «точку зрения киевского режима». Кремлевский представитель отметил, что бывший советник украинского лидера едва ли может транслировать официальную позицию действующего руководства республики и «не делает этого».