Песков раскрыл, как Россия может ответить на изъятие ее активов на Западе

Россия будет преследовать инициаторов конфискации ее активов на Западе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, РФ воспользуется всеми возможными юридическими инструментами для защиты своих интересов.

Мы будем юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто [осуществлял] незаконные действия, был их инициатором, — сказал Песков.

Ранее профессор финансов университета Эль-Ходейда (Йемен) Абдель Васиа ад-Даккаф заявил, что использование замороженных российских активов для помощи Украине приведет к отзыву странами своих вкладов из банков Евросоюза и США. Он убежден, что ЕС потеряет доверие инвесторов, если продолжит данную политику.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц предложил задействовать замороженные российские активы как обеспечение для кредита Украине на сумму около $160 млрд (13,2 трлн рублей). Эксперты предупреждают, что такой шаг способен увеличить нагрузку на налогоплательщиков стран ЕС. При этом глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что использование замороженных активов России нужно согласовывать всеми сторонами.