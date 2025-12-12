Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 20:19

Россиян предупредили об опасности одного ресторанного блюда

Врач Малышева предупредила о риске содержания ртути и глистов в сыром тунце

Фото: Ingram Images/Global Look Press
Россияне могут столкнуться с рисками для здоровья при употреблении популярного ресторанного блюда — севиче, предупредили врач, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Закуска из сырой рыбы, особенно тунца, может содержать тяжелые металлы и паразитов.

Продеус подчеркнул, что тунец может накапливать ртуть из Мирового океана. Даже в небольших количествах, всего в 85 граммах сырого продукта, может содержаться токсическая доза тяжелого металла. Кроме того, рыба может быть заражена личинками паразита — анизакидами. Они могут вызвать дефицит витаминов группы B и привести к другим неприятным последствиям для здоровья человека.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Гостроус предупредила, что жевательная резинка может не только быть полезной для свежести дыхания, но и представлять опасность для здоровья. По ее словам, проглоченная жвачка может стать причиной удушья, особенно у маленьких детей. Липкий комок может перекрыть дыхательные пути и привести к асфиксии. Кроме того, привычка глотать жевательную резинку может вызвать проблемы с ЖКТ, в том числе вздутие, боль и нарушения стула.

