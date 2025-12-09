Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки

Проглоченная жвачка может привести к асфиксии, заявила «Газете.Ru» гастроэнтеролог Анастасия Гостроус. Она предупредила, что в зону повышенного риска входят маленькие дети.

Риск удушья — это самая серьезная и немедленная угроза, особенно для маленьких детей. Липкий и эластичный комок жвачки может перекрыть дыхательные пути, если ребенок вдохнет его или попытается проглотить неудачно. Жвачка категорически не должна попадать в руки малышам, которые не понимают ее назначения, — предупредила Гостроус.

Она добавила, что привычка глотать жевательную резинку чревата проблемами с ЖКТ. В частности, люди с синдромом раздраженного кишечника могут столкнуться со вздутием, болью и нарушениями стула. Вдобавок к этому проглоченная в большом количестве жвачка может накопиться в пищеварительном тракте, смешаться с пищей и вызвать кишечную непроходимость.

Ранее гастроэнтеролог Елена Пехотина заявила, что овощи не рекомендуется употреблять натощак, поскольку такой завтрак чреват раздражением желудка. Она напомнила, что первый прием пищи должен состоять из белков и сложных углеводов.