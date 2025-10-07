Эксперт рассказал, чем обернется помощь Украине за счет активов России Ад-Даккаф: финансирование Украины активами РФ вызовет отток вкладов из банков ЕС

Использование замороженных российских активов для помощи Украине приведет к отзыву странами своих вкладов из банков Европейского союза и США, заявил РИА Новости профессор финансов университета Эль-Ходейда (Йемен) Абдель Васиа ад-Даккаф. Эксперт убежден, что ЕС потеряет доверие инвесторов, если продолжит данную политику.

Попытка «Большой семерки» финансировать Украину за счет замороженных российских активов согласно всем финансовым и банковским законам и нормам расценивается как воровство, — отметил ученый.

Как следует из расчетов агентства, в 2025 году страны G7 прокредитовали Украину за счет доходов от российских активов на $25,5 млрд. Ад-Даккаф разъяснил, что эти средства являются суверенными фондами и защищены международным правом. Он выразил уверенность в том, что Россия через судебные органы сможет вернуть свои активы и потребовать компенсацию за причиненный ущерб.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых обсудил с ним инициативу по использованию замороженных российских активов для поддержки ВСУ. Беседа политиков была посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине.