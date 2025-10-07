Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 13:17

Песков поздравил Путина с днем рождения

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вся администрация президента Владимира Путина присоединяется к поздравлениям с днем рождения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сегодня, 7 октября, российскому лидеру исполнилось 73 года. По словам представителя Кремля, которые приводит РИА Новости, трудно переоценить роль президента в российских судьбах и судьбах всего мира.

Сегодня, как известно, его день рождения. И, конечно, вся администрация главы государства присоединяется к поздравлениям. Трудно переоценить роль Путина в наших российских судьбах и судьбах всего мира, — заявил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Путина с днем рождения. В ходе разговора лидеры обсудили развитие азербайджано-российских отношений и текущее состояние двустороннего диалога.

До этого Песков рассказал, что внуки Путина поздравили его с днем рождения. Он также добавил, что не располагает информацией о планах главы государства на этот день.

К поздравлениям присоединился и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политик пожелал коллеге неиссякаемых сил и энергии на высшем государственном посту.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
Кремль
поздравления
