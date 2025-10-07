Эксперт рассказала о творческих подходах поддержания психического здоровья Психолог Игонина: посещение театров и музеев позитивно влияет на здоровье

Посещение театров, выставок, музеев и лекций, а также чтение или прослушивание книг позитивно влияют на психическое состояние, заявила специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», культурная жизнь позволяет избавляться от таких эмоций, как грусть, гнев или тревога.

По ее мнению, искусство помогает людям по-новому взглянуть на жизненные сложности. Как отметила специалист, когда человек создает что-то самостоятельно, он может почувствовать облегчение.

Игонина добавила, что физическая активность тоже важна: она не только поднимает настроение, но и укрепляет здоровье. Во время движения организм вырабатывает гормон радости, который помогает бороться со стрессом и тревогой.

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила, что необходимо отказаться от алкоголя и табака, чтобы предотвратить сезонную депрессию. Она посоветовала уделять внимание качеству сна, питанию и регулярно проводить время на свежем воздухе.