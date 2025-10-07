Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Кремле ответили на слова Арестовича о передаче России четырех областей

Песков: слова Арестовича о передаче четырех областей не отражают позицию Киева

Дмитрий Песков

Слава экс-советника украинского президента Алексея Арестовича о необходимости передачи России четырех регионов Украины и Крыма не отражают точку зрения Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что бывший советник украинского президента едва ли может транслировать официальную позицию действующего руководства республики и «не делает этого», пишет РИА Новости.

Мы занимаемся конкретными делами и с этими конкретными делами с киевским режимом сейчас возникла большая пауза. Не по нашей вине,высказался Песков.

До этого стало известно, что Арестович дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. Он заявил, что на месте украинского лидера отдал бы России четыре области и Крым и ввел демилитаризованную зону по тому же принципу как это было сделано в Северной и Южной Корее.

В беседе с Собчак экс-советник также сообщил, что в 2022 году по вине британского политика якобы сорвалась встреча Зеленского с Путиным. Они должны были провести переговоры в Стамбуле, но контакты не состоялись из-за приезда экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

