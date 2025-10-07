В Кремле ответили на слова Арестовича о передаче России четырех областей Песков: слова Арестовича о передаче четырех областей не отражают позицию Киева

Слава экс-советника украинского президента Алексея Арестовича о необходимости передачи России четырех регионов Украины и Крыма не отражают точку зрения Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что бывший советник украинского президента едва ли может транслировать официальную позицию действующего руководства республики и «не делает этого», пишет РИА Новости.

Мы занимаемся конкретными делами и с этими конкретными делами с киевским режимом сейчас возникла большая пауза. Не по нашей вине, — высказался Песков.

До этого стало известно, что Арестович дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. Он заявил, что на месте украинского лидера отдал бы России четыре области и Крым и ввел демилитаризованную зону по тому же принципу как это было сделано в Северной и Южной Корее.

В беседе с Собчак экс-советник также сообщил, что в 2022 году по вине британского политика якобы сорвалась встреча Зеленского с Путиным. Они должны были провести переговоры в Стамбуле, но контакты не состоялись из-за приезда экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.