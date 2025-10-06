У Франции нет президента, а есть «адвокат Киева и закадычный дружбан Германии и Британии», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в МАХ. По его словам, Эммануэлю Макрону плевать на собственную страну.

Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке. А на Францию петушку Макрону плевать. Даже лошади наших казаков, вошедших в Париж в 1814-м, исполнили бы его обязанности лучше, — написал он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке. Французский лидер заявление принял. Лекорню стал главой правительства с самым коротким сроком полномочий в истории страны — всего 27 дней.

До этого глава парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано заявила, что Макрон должен уйти в отставку. По ее словам, менее чем за год во Франции сменились три премьер-министра.