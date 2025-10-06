Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 01:57

«Заметили?»: Трамп раскрыл секрет своего успешного преодоления лестниц

Трамп заявил, что благодаря своей аккуратности не спотыкается, как Байден

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не спотыкается на лестницах, в отличие от предыдущего лидера Штатов Джо Байдена, потому что неспешно преодолевает ступени. Политик пояснил, что всегда делает это «медленно и аккуратно».

У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду. Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно. Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно, — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Джо Байден, покинувший пост президента Соединенных Штатов, ведет гораздо более скромную жизнь, чем его предшественники-демократы. Он не имеет ни хорошо финансируемых фондов, ни планов по созданию изысканных библиотек. Один из инсайдеров отметил, что сразу после ухода с поста главы государства у Байдена были «личные долги» на сумму $800 тыс. (66,2 млн рублей). Возможности экс-главы Белого дома для заработка сильно ограничивают его «возраст и непопулярность».

До этого Байден вновь перенес операцию по удалению раковых клеток кожи. Ему сделали так называемую операцию Моса. При этом экс-президент хорошо восстанавливается после процедуры.

