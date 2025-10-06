Развод со второй женой, алименты, «Миротворец»: как живет Константин Ивлев

Известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев разводится со своей второй женой. Что об этом известно, почему на ресторатора подали в суд?

Развод со второй женой

Валерия Ивлева, вторая супруга Ивлева, официально объявила о разводе с ресторатором на свой странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Причины разрыва отношений не уточняются.

«Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — сказано в публикации.

Суд из-за алиментов

В Тушинском районном суде началось рассмотрение иска бывшей жены Ивлева об изменении условий выплат по алиментам, сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Следующее заседание по делу состоится в конце октября.

«28 октября 2025 года в Тушинском районном суде города Москвы состоится очередное судебное заседание по иску Ивлевой М. Е. к Ивлеву К. В.», — говорится в сообщении.

После развода в 2020 году, завершившего 23-летний брак, между Константином Ивлевым и его экс-супругой Марией продолжается судебный спор об алиментах на их несовершеннолетнюю дочь Марусю. Мария Ивлева утверждает, что звездный шеф-повар скрывает реальные доходы и занижает размер алиментных выплат. Она настаивает на пересчете алиментов исходя из фактических заработков Ивлева, а не только его официальной зарплаты.

Константин в свою очередь подал встречный иск, предоставив в качестве доказательств расходов на дочь договор с двоюродным братом. Согласно документу, Ивлев ежемесячно выплачивает 200 тысяч рублей за услуги по сопровождению ребенка в школу. Эти траты он предлагает засчитать в счет алиментных обязательств. В июле 2025 года бывшая супруга телеведущего впервые публично заявила о наличии у него задолженности по алиментам. Общий размер долга составлял почти 19,5 млн рублей, из которых он погасил 11,2 млн.

Почему не удался бизнес Ивлева

Ивлев заявил, что с 1 апреля магазин посуды Ivlev Chef Home by kitchen прекратил работу из-за соответствующего решения, которое принял старший партнер компании BY Collection. Он предположил, что вести этот проект было непросто.

«Наверное, им непросто управлять столь масштабным бизнесом, ведь под этим лейблом работает очень большое количество магазинов. Я не расстроен этим обстоятельством: не будет этого проекта, будет другой», — поделился Ивлев.

По словам шеф-повара, ему уже стали поступать предложения о сотрудничестве от других брендов кухонной и гостевой посуды. Ивлев предположил, что к 2026 году он сможет представить своей аудитории качественные товары, выпущенные совместно с новыми партнерами.

«Миротворец»

В июле стало известно, что Ивлев попал в базу украинского сайта «Миротворец». Его данные были внесены еще в 2021 году — основанием стало посещение Крыма.

Читайте также:

«Звезды в джунглях», одиночество, мнение об СВО: куда пропал Аристарх Венес

«Мисс Россия — 2025»: кто стала главной красавицей страны, какой приз

«Его жена ждет развода больше всех»: Семенович о бойфренде, похудении и СВО