Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 20:52

«Звезды в джунглях», одиночество, мнение об СВО: куда пропал Аристарх Венес

Аристарх Венес Аристарх Венес Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Звезда «Кадетства» Аристарх Венес сейчас снимается в проекте «Звезды в джунглях», а в одном из последних кинопроектов сыграл студента, который отправился на СВО. Что он говорил об СВО, как проходит его участие в телепроекте, правда ли, что актер в свои 36 лет все еще одинок?

Венес в «Звездах в джунглях», что известно

Венес — участник реалити-шоу «Звезды в джунглях. Карибский сезон» на ТНТ. Съемки проходили в Доминиканской Республике. Актер рассказывал, что изначально решение участвовать в проекте было неоднозначным, так как предложенная модель поведения и формат шоу не совсем соответствовали его творческим принципам.

Во втором выпуске шоу, который вышел 5 октября, Венес стал первым номинантом на вылет, но в итоге остался в проекте, победив Джеффа Монсона в испытании, где нужно было перенести десерты и фрукты со своего стола в бак, передвигаясь по подвижной и слабо натянутой сетке.

Некоторые зрители проекта отмечают, что Венес взял на себя роль альфа-самца.

«Реально у нас фобия — это Аристарх. Он пытается быть альфачом и весь классный. И типа "я тут любую закадрю". Он Асе предлагал какие-то похотливые моменты. И мне прилетали какие-то фразочки, намеки», — призналась участница реалити-шоу Екатерина Шкуро на синхроне.

Что Венес рассказал о съемках в Донбассе, помощь военным

Съемки сериала «20/22» проходили в Мариуполе, Москве, Подмосковье и Ростовской области. Венес признался, что роль стала для него одной из самых тяжелых с физической и моральной точки зрения.

«Я в очень хорошей форме, я с запасом, скажем так, вывез, но было очень тяжело. И в бронике бегал настоящем, это была моя хотелка, чтобы ноги не врали», — говорил актер NEWS.ru.

По его словам, самой сложной задачей была точная и тонкая передача всего, что происходит в Донбассе на самом деле.

«Для тех, кто не понимает, надо просто до Донецка доехать. Даже не сутки, пару часов побыть там, на людей посмотреть. Оно по-другому твою душу начинает расшатывать и образовывать», — добавил артист.

Венес также говорил, что помогает российским военным.

«Самые лучшие ребята нашей страны сейчас находятся там, в зоне проведения СВО, это однозначно. Лучший генофонд, лучшие пацаны там. Надо помогать бойцам всегда, и мы всегда помогаем — я и мой коллектив. Со своими близкими мы всегда помогаем, тихо, но у нас всегда все адресно. Отправляем машины, фуры», — сказал он в интервью «Народному фронту».

Аристарх Венес, 2015 год Аристарх Венес, 2015 год Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Какой была жизнь Венеса до и после «Кадетства»

Будущий актер родился 4 октября 1989 года в семье артистов Виктора и Светланы Венес. Аристарх в одном из интервью рассказывал, что у него греческие корни. Свое необычное имя он получил в честь дедушки по отцовской линии. В детстве большую часть его времени занимала учеба в английской спецшколе. При этом он успевал заниматься футболом, плаванием, карате, танцами и даже игрой на скрипке.

Сниматься в кино Венес-младший начал в шесть лет, что впоследствии негативно сказалось на его учебе. В спецшколе учителя настаивали на его исключении после девятого класса. Вместо старшей школы Аристарх ходил в вечернюю, где экстерном окончил последние два класса. Уже в 15 лет он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. Однако проучился Венес всего два месяца.

«У меня сложились непростые семейные обстоятельства. В общем, мне нужно было находиться рядом с семьей. Надо было со слезами на глазах покинуть стены МХАТа», — говорил он.

Профильное образование Аристарх продолжил в 2010 году в режиссерской мастерской Сергея Соловьева. Тот обратил внимание на актера и дал ему главную роль в своем фильме «Одноклассники». Но отдельно в фильмографии Аристарха стоит сериал «Кадетство», сделавший его известным на всю страну.

«Каждый второй смотрел „Кадетство“ и любил этот сериал. И до сих пор телек дает такую большую медийность, какую не дает никто. Но я тогда об этом не думал, относился спокойно. Есть и есть», — отмечал Аристарх.

Венес также снимался в картинах «Кадеты», «Папины дочки», «Анжелика», «Закон каменных джунглей», «Пятница», «Водоворот», «Мастер», «Экстрасенсы», «Трудная», «Самая большая луна» и других. Всего в его фильмографии более 30 работ.

Чем сейчас занимается Венес

Венес продолжает активно сниматься. В скором времени с ним выйдут картины «Учитель года» и «Мальвина».

Ранее ходили слухи, что Аристарх злоупотребляет запрещенными веществами, однако актер заверил, что он чист.

«Отрицать тот факт, что я пробовал запрещенные препараты, я не стану. Это действительно случилось. И это были разные вещества и средства. Но вместе с тем порядка семи-восьми лет в моей жизни нет ничего, от слова „совсем“. И это — моя принципиальная позиция», — сказал он Teleprogramma.pro в 2021 году.

Аристарх Венес Аристарх Венес Фото: Социальные сети

В том же году Венес заявил, что за последние восемь лет у него ни с кем не было серьезных отношений и связывать себя узами брака в ближайшее время он не планирует.

«Я очень хочу детей. Но у них должна быть мама, как вы считаете? А чтобы появилась мама, должно фортануть, это нужно заслужить. Это все не просто так. Ведь это человек, который на протяжении всей жизни будет рядом», — признался артист.

Актеру в разное время приписывали романы с партнершей по «Кадетству» Юлией Учиткиной, звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович и актрисой Эвелиной Бледанс.

Читайте также:

«Грозный-Сити» или Эльбрус? Конфликт вокруг дизайна 500-рублевой купюры

Новый учебник истории, критика ИИ, глупости: куда пропал Владимир Мединский

По стопам Наговициной? На Камчатке погибли два альпиниста, что известно

актеры
новости
СВО
Донбасс
кино
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
После громких взрывов белгородцы обнаружили отсутствие электричества и воды
Штраф за парковку в Перми: способы оплаты и процедура оспаривания
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ под Белгородом выросло до трех
На Украине отметили нулевую защиту газовой инфраструктуры еще с начала СВО
Во Франции устроили рокировку в экономическом и оборонном блоках
Трамп объяснил, когда будет готов к «полному уничтожению» ХАМАС
«Чтобы запутать»: Хегсет поддержал мемы о заказе пиццы в Пентагон
Защитник ЦСКА Круговой оценил дерби со «Спартаком»
Отключения света, котел в Покровске: новости СВО вечером 5 октября
Россияне завоевали более 100 золотых медалей на Играх стран СНГ
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область и ранили ребенка
Аэропорт Тамбова временно закрылся
Израиль сделал заявление в ответ на обвинения Греты Тунберг
«Непередаваемые эмоции»: российский боксер о победе на Играх стран СНГ
Эксперты указали на интересную тенденцию в ценах на столичное жилье
Стало известно, зачем на Украине пытались «мобилизовать» кота
Средства ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ
Узбекский боксер не пожал руку россиянину после поражения в финале
«Звезды в джунглях», одиночество, мнение об СВО: куда пропал Аристарх Венес
Мерц предложил Трампу отправить замороженные российские активы на Украину
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.