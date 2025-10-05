«Звезды в джунглях», одиночество, мнение об СВО: куда пропал Аристарх Венес

Звезда «Кадетства» Аристарх Венес сейчас снимается в проекте «Звезды в джунглях», а в одном из последних кинопроектов сыграл студента, который отправился на СВО. Что он говорил об СВО, как проходит его участие в телепроекте, правда ли, что актер в свои 36 лет все еще одинок?

Венес в «Звездах в джунглях», что известно

Венес — участник реалити-шоу «Звезды в джунглях. Карибский сезон» на ТНТ. Съемки проходили в Доминиканской Республике. Актер рассказывал, что изначально решение участвовать в проекте было неоднозначным, так как предложенная модель поведения и формат шоу не совсем соответствовали его творческим принципам.

Во втором выпуске шоу, который вышел 5 октября, Венес стал первым номинантом на вылет, но в итоге остался в проекте, победив Джеффа Монсона в испытании, где нужно было перенести десерты и фрукты со своего стола в бак, передвигаясь по подвижной и слабо натянутой сетке.

Некоторые зрители проекта отмечают, что Венес взял на себя роль альфа-самца.

«Реально у нас фобия — это Аристарх. Он пытается быть альфачом и весь классный. И типа "я тут любую закадрю". Он Асе предлагал какие-то похотливые моменты. И мне прилетали какие-то фразочки, намеки», — призналась участница реалити-шоу Екатерина Шкуро на синхроне.

Что Венес рассказал о съемках в Донбассе, помощь военным

Съемки сериала «20/22» проходили в Мариуполе, Москве, Подмосковье и Ростовской области. Венес признался, что роль стала для него одной из самых тяжелых с физической и моральной точки зрения.

«Я в очень хорошей форме, я с запасом, скажем так, вывез, но было очень тяжело. И в бронике бегал настоящем, это была моя хотелка, чтобы ноги не врали», — говорил актер NEWS.ru.

По его словам, самой сложной задачей была точная и тонкая передача всего, что происходит в Донбассе на самом деле.

«Для тех, кто не понимает, надо просто до Донецка доехать. Даже не сутки, пару часов побыть там, на людей посмотреть. Оно по-другому твою душу начинает расшатывать и образовывать», — добавил артист.

Венес также говорил, что помогает российским военным.

«Самые лучшие ребята нашей страны сейчас находятся там, в зоне проведения СВО, это однозначно. Лучший генофонд, лучшие пацаны там. Надо помогать бойцам всегда, и мы всегда помогаем — я и мой коллектив. Со своими близкими мы всегда помогаем, тихо, но у нас всегда все адресно. Отправляем машины, фуры», — сказал он в интервью «Народному фронту».

Аристарх Венес, 2015 год Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Какой была жизнь Венеса до и после «Кадетства»

Будущий актер родился 4 октября 1989 года в семье артистов Виктора и Светланы Венес. Аристарх в одном из интервью рассказывал, что у него греческие корни. Свое необычное имя он получил в честь дедушки по отцовской линии. В детстве большую часть его времени занимала учеба в английской спецшколе. При этом он успевал заниматься футболом, плаванием, карате, танцами и даже игрой на скрипке.

Сниматься в кино Венес-младший начал в шесть лет, что впоследствии негативно сказалось на его учебе. В спецшколе учителя настаивали на его исключении после девятого класса. Вместо старшей школы Аристарх ходил в вечернюю, где экстерном окончил последние два класса. Уже в 15 лет он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. Однако проучился Венес всего два месяца.

«У меня сложились непростые семейные обстоятельства. В общем, мне нужно было находиться рядом с семьей. Надо было со слезами на глазах покинуть стены МХАТа», — говорил он.

Профильное образование Аристарх продолжил в 2010 году в режиссерской мастерской Сергея Соловьева. Тот обратил внимание на актера и дал ему главную роль в своем фильме «Одноклассники». Но отдельно в фильмографии Аристарха стоит сериал «Кадетство», сделавший его известным на всю страну.

«Каждый второй смотрел „Кадетство“ и любил этот сериал. И до сих пор телек дает такую большую медийность, какую не дает никто. Но я тогда об этом не думал, относился спокойно. Есть и есть», — отмечал Аристарх.

Венес также снимался в картинах «Кадеты», «Папины дочки», «Анжелика», «Закон каменных джунглей», «Пятница», «Водоворот», «Мастер», «Экстрасенсы», «Трудная», «Самая большая луна» и других. Всего в его фильмографии более 30 работ.

Чем сейчас занимается Венес

Венес продолжает активно сниматься. В скором времени с ним выйдут картины «Учитель года» и «Мальвина».

Ранее ходили слухи, что Аристарх злоупотребляет запрещенными веществами, однако актер заверил, что он чист.

«Отрицать тот факт, что я пробовал запрещенные препараты, я не стану. Это действительно случилось. И это были разные вещества и средства. Но вместе с тем порядка семи-восьми лет в моей жизни нет ничего, от слова „совсем“. И это — моя принципиальная позиция», — сказал он Teleprogramma.pro в 2021 году.

Аристарх Венес Фото: Социальные сети

В том же году Венес заявил, что за последние восемь лет у него ни с кем не было серьезных отношений и связывать себя узами брака в ближайшее время он не планирует.

«Я очень хочу детей. Но у них должна быть мама, как вы считаете? А чтобы появилась мама, должно фортануть, это нужно заслужить. Это все не просто так. Ведь это человек, который на протяжении всей жизни будет рядом», — признался артист.

Актеру в разное время приписывали романы с партнершей по «Кадетству» Юлией Учиткиной, звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович и актрисой Эвелиной Бледанс.

