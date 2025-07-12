Шеф-повара Ивлева внесли в базу «Миротворца»

Известный российский шеф-повар Константин Ивлев попал в базу украинского сайта «Миротворец». Его данные были внесены еще в 2021 году – основанием стало посещение Крыма.

Ранее актриса Светлана Ходченкова, которая часто снималась в одних проектах с украинским лидером Владимиром Зеленским, также оказалась в базе «Миротворца». Поводом тоже стали ее визиты в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы.

До этого в базе МВД Украины появилась информация, что по линии СБУ разыскивают народных артистов РФ Карена Шахназарова и Дмитрия Певцова, а также певицу Таисию Повалий. Их обвиняют в «поддержке действий России». Певцова объявили в розыск в феврале 2024 года, Повалий — в марте, а Шахназарова — в июле того же года. Артисты также внесены в базу «Миротворец».

Между тем звезда скетч-шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич назвал Украину фашистским государством и заявил, что оно не должно существовать. Он уточнил, что имеет в виду государственную форму, а не людей.