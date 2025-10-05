Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 02:04

«Мисс Россия — 2025»: кто стала главной красавицей страны, какой приз

Алена Лесняк (Керчь), завоевавшая титул «Первая вице-мисс Россия 2025», Анастасия Венза (Московская область), завоевавшая титул «Мисс Россия 2025», и Виктория Макарова (Сестрорецк), завоевавшая титул «Вторая вице-мисс Россия 2025» (слева направо), на финале национального конкурса «Мисс Россия 2025» Алена Лесняк (Керчь), завоевавшая титул «Первая вице-мисс Россия 2025», Анастасия Венза (Московская область), завоевавшая титул «Мисс Россия 2025», и Виктория Макарова (Сестрорецк), завоевавшая титул «Вторая вице-мисс Россия 2025» (слева направо), на финале национального конкурса «Мисс Россия 2025» Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

4 октября 2025 года в концертном зале Barvikha Luxury Village подмосковной Барвихи прошел финал национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2025». На сцену вышли 50 финалисток из разных регионов страны, и по итогам зрелищного шоу жюри определило новую обладательницу короны.

Победу одержала Анастасия Венза, 22-летняя жительница Московской области. Девушка получила титул «Мисс Россия — 2025», денежный приз в размере 1 миллиона рублей и право представлять страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная — 2025», который состоится в Таиланде. Корону для победительницы изготовил ювелирный дом Mercury.

Первой вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, а третье место заняла Виктория Макарова из Сестрорецка.

Кто такая Анастасия Венза

Анастасия учится в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, увлекается верховой ездой и волейболом. С юных лет она активно занимается благотворительностью и основала фонд помощи новорожденным с патологиями развития. По словам победительницы, полученный миллион рублей она направит именно на развитие этого проекта.

«Для меня идеальная женщина — это не только красота, но и внутренний свет, уверенность и готовность помогать другим», — сказала Венза в интервью после победы.

Как проходил конкурс

В этом году организаторы получили около 90 тысяч заявок. После многоступенчатого отбора в финал прошли 50 девушек. Конкурс включал этапы дефиле, интервью, творческие выступления и интеллектуальные испытания.

Жюри возглавляла телеведущая и бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. Среди судей также были дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий и представители индустрии моды. Финал транслировался в прямом эфире, где за победительниц болели тысячи зрителей.

Организаторы подчеркнули, что в последние годы проект делает акцент на социальной миссии и личных достижениях участниц. Важным стало не только то, как девушка выглядит, но и чем она живет, что делает для общества.

Что ждет победительницу дальше

Теперь Анастасии Вензе предстоит представить Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная — 2025», который пройдет в декабре. Ее команда уже начала подготовку к мировому финалу — разработку нарядов, программу благотворительных инициатив и обучение сценической речи на английском языке.

Эксперты отмечают, что у Вензы есть все шансы громко заявить о себе на мировой арене: у нее не только внешние данные, но и сильная социальная позиция.

