Не вышла замуж за Ди Каприо, страдала от РПП: необычные факты об Уинслет

Сегодня, 5 октября, Кейт Уинслет исполнилось 50 лет. За свою карьеру она получила «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми». Немногое знают, что у актрисы есть статуэтка «Грэмми», она могла сыграть Бриджит Джонс и никогда бы не вышла замуж за коллегу Леонардо Ди Каприо. Неожиданные факты из биографии Уинслет — в материале NEWS.ru.

Что известно о начале карьеры Уинслет

Кейт Элизабет Уинслет родилась 5 октября 1975 года в Рединге, Беркшир, Англия. Считается, что будущая звезда, которая в детстве даже не помышляла о большом экране, унаследовала актерский ген. Ее мать Салли и отец Роджер были актерами. Две родные сестры Уинслет, бабушка и дедушка по материнской линии работали театральными менеджерами.

Семья жила небогато. У них не было видеомагнитофона. Кейт часто ходила в театр и в кино. По ее словам, она задумалась о карьере актрисы после просмотра фильма «Таксист». Ей очень понравилась игра Джоди Фостер.

В 11 лет Кейт начала посещать театральную школу Redroofs, где оттачивала свое актерское мастерство. В этом же возрасте она впервые появилась на телевидении, Уинслет снялась в рекламе хлопьев Sugar Puffs.

В кино актриса дебютировала в 1991 году, сыграв в британском сериале «Темный сезон». Но первое время предложений о съемках было немного. Пока Кейт ждала своего звездного часа, чтобы заработать денег, она подрабатывала в магазине деликатесов, где делала сэндвичи. В один из дней агент позвонил Кейт и сообщил, что она получила роль в фильме «Небесные создания», который помог ей попасть в Голливуд.

Кейт Уинслет Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уинслет пропустила премьеру фильма «Титаник»

В 1997 году Кейт Уинслет получила роль в фильме «Титаник», которая сделала ее всемирной звездой. Она обошла в рейтинге Шэрон Стоун, Гвинет Пэлтроу и Николь Кидман. За эту ленту актрису номинировали на «Оскар». Но на премьере «Титаника» Кейт не было. В тот момент она присутствовала на похоронах бывшего парня.

Недавно в одном американском шоу Кейт рассказывала, что после премьеры фильма «Титаник» все начали издеваться над ней, стыдить за вес в шутливой форме. Ей было 22 года, и она очень болезненно все это воспринимала. Например, когда Кейт вместе с Ди Каприо проходила по красной дорожке на одном из мероприятий, корреспондент, который брал у актрисы интервью, шутливо заметил, что в платье она выглядит «немного растаявшей и облитой и ей следовало бы надеть наряд на два размера больше».

Потом Уинслет увидела по ТВ программу, где комик Джоан Риверс шутила, что именно Кейт «потопила „Титаник“». У актрисы началось расстройство пищевого поведения. Когда Уинслет его преодолела, она начала выступать за бодипозитив и открыто обсуждать проблемы восприятия своего тела. Также Кейт против использования фотошопа и просит не ретушировать ее снимки в журналах.

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник» Фото: imago stock&people/Global Look Press

Уинслет должна была сыграть Бриджит Джонс

Актрису рассматривали на главную роль в фильме «Дневник Бриджит Джонс», но продюсеры решили, что им нужен кто-то постарше, и утвердили Рене Зеллвегер. Также Уинслет должна была сыграть Нолу Райс в фильме Вуди Аллена «Матч-поинт», но в итоге отказалась, так как хотела провести больше времени с семьей.

Почему Уинслет не вышла замуж за Ди Каприо

У Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет сразу завязалась дружба. Актриса говорила, что чувствовала между ними родственную связь. По словам актрисы, целовать Ди Каприо по сценарию было так же, как целовать брата, то есть противоестественно. Леонардо стал для Кейт жилеткой, в которую она всегда может поплакаться. Он часто бывает у актрисы дома, нашел общий язык с ее тремя детьми. Все они зовут его дядя Лео.

Ди Каприо вел Кейт к алтарю, когда актриса в третий раз выходила замуж за бизнесмена Неда Рокнролла.

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в фильме «Дорога перемен» Фото: DreamWorks/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За что Уинслет получила «Грэмми» и награду от Елизаветы II

В 2000 году Кейт получила премию «Грэмми» в категории «Лучший альбом разговорного жанра для детей» за озвучивание рассказа The Face in the Lake для сборника Listen To the Storyteller. Изначально работать над записью должна была актриса Эмма Томпсон, которая сыграла сестру героини Кейт в фильме «Разум и чувства». Но у артистки в этот день сел голос, и она попросила коллегу выручить ее.

За работу гонорар не полагался. Уинслет согласилась ради опыта и в итоге получила награду. То, что у Кейт есть голос и она умеет петь, актриса доказала, записав саундтрек What If к фильму «Рождественская история».

В 2012 году в Букингемском дворце Уинслет была удостоена престижной награды от самой королевы Елизаветы II. Кейт получила орден Британской империи за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Чему научилась Уинслет на съемках

Кейт пытается всегда вживаться в образы своих героинь. Так, чтобы прочувствовать на себе все тяготы пребывания в холодной воде, во время съемок в «Титанике» актриса отказалась надевать гидрокостюм, в итоге заболела пневмонией.

Когда Уинслет готовилась к роли в фильме «Месть от кутюр», где должна была играть портниху, она училась шить. Вместе с художником по костюмам она создавала наряды для своей героини.

Кейт Уинслет в фильме «Месть от кутюр» Фото: Universal Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сколько детей у Уинслет

Кейт назвала сына Беара Блейза в честь прозвища друга, миллиардера Ричарда Брэнсона. С этим связана одна история, которая чуть не стала трагической. Ричард позвал Кейт в гости на свой частный остров в Карибском море.

В тот момент там отдыхал его племянник, бизнесмен Нед Рокнролл, он работал в компании дяди. Молодые люди с первого взгляда понравились друг другу. Пока все веселились, в доме начался пожар. Кейт едва успела вывести оттуда 90-летнюю мать Брэнсона. Беар — прозвище миллиардера. Когда у Кейт и Неда родился сын, они решили назвать мальчика в честь Брэнсона, благодаря которому познакомились.

До Беара у Кейт уже было двое детей — дочь Мия появилась в барке с режиссером Джеймсом Триплтоном, сын Джо — от режиссера Сэма Мендеса.

