06 октября 2025 в 02:36

Престарелый стрелок устроил хаос на улицах Сиднея

В Сиднее 17 человек пострадали в результате стрельбы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В австралийском городе Сидней произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате которого пострадало не менее 17 человек, передает портал News.com.au. Правоохранительными органами был задержан подозреваемый в совершении нападения — 60-летний гражданин.

По данным полиции, 60-летний мужчина был задержан после того, как в западной части Сиднея прозвучало около 100 выстрелов, в результате которых по меньшей мере один человек получил огнестрельное ранение и 16 человек пострадали, — сказано в сообщении.

Согласно официальной информации, стрелок вел беспорядочный огонь по транспортным средствам, перемещавшимся по дорогам города. В числе обстрелянных машин оказались и автомобили полицейских подразделений. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы преступника.

Ранее сообщалось, что в селе Унцукуль произошла стрельба. Причины инцидента пока неизвестны. Местный житель в разговоре с NEWS.ru уточнил, что стрельба была не в самом учебном заведении, а перед зданием школы. Позже стало известно, что двое из трех пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

