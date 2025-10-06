Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Более 20 рейсов задерживаются в одном российском аэропорту

SHOT сообщил, что более 20 рейсов задерживаются в Сочи

Telegram-канал SHOT пишет, что более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, там ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

По данным SHOT, прямо сейчас около Сочи кружат три самолета из Антальи и два из Санкт-Петербурга. Девять рейсов задерживаются на вылет, а на прилет — 12.

Ранее стало известно, что в аэропорту Саратова ввели временные ограничения. В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Их приняли для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время осуществляется корректировка расписания авиарейсов с учетом введенных ограничений. Информация о снятии запретов пока не публиковалась, гражданам советуют следить за официальным каналом Росавиации.

Тем временем более 10 беспилотных летательных аппаратов обнаружены и уничтожены в двух районах Воронежской области. Как сообщил губернатор Александр Гусев, угроза БПЛА действовала для Лискинского, Острогожского, Бутурлиновского районов и Борисоглебска.

