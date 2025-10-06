Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 01:55

Приметы 6 октября: в день Ираиды Спорной угадываем зимнюю погоду

Приметы на 6 октября Приметы на 6 октября Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

6 октября в народном календаре именуют Ираида Спорная — название связано с тем, что природа в день памяти мученицы Ираиды Александрийской ведет себя неоднозначно, часто внезапно меняется погода. Считается, что к этому дню заканчивается бабье лето и начинаются заморозки.

Погодные приметы на 6 октября: что подсказывает небо

  • Красные облака на закате предвещают ветер и дожди.

  • Если грибов мало, а орехов много, зима будет морозной. Также небольшое количество грибов считалось признаком раннего снега.

Эти знаки были важны не просто для прогноза — они помогали людям настроиться на холодный сезон и сделать нужные приготовления заранее.

Поведение зверей и птиц 6 октября: сигналы от природы

  • Полевые мыши активно запасаются — к суровой зиме.

  • Утки плещутся в воде — ближайшее время будет без морозов.

  • Если крики гусей слышны высоко в небе, холод наступит быстрее.

  • Если вороны нахохлились или петух кукарекает ночью, жди дождя.

  • Кошка умывается правой лапой — будет хорошая погода; левой — ожидается ненастье.

  • Журавли летают очень высоко — к скорым морозам.

Такое сочетание признаков воспринималось как «говор природы», и его учитывали при планировании хозяйства.

Погода 6 октября по приметам Погода 6 октября по приметам Фото: Justus de Cuveland/imageBROKER.com/Global Look Press

Что нельзя делать 6 октября: строгие запреты в день Ираиды Спорной

  • Нельзя хвалить людей — верили, что это приносит сглаз.

  • Нельзя думать о собственных неудачах и жаловаться — это усиливает проблемы.

  • Не стоит тратить деньги на пустое — покупки могут обернуться убытком.

  • Нельзя поднимать найденные деньги — считалось, что с ними берешь чужие невзгоды.

  • Не следует заниматься обрезкой деревьев или пересадкой растений — урожай в следующем году мог пострадать.

Эти табу считались важнейшими: нарушение их могло принести болезни, семейные разлады или финансовые трудности.

Что нужно сделать 6 октября: добрые обряды, защита и символика

Но не только запретами насыщен этот день — есть свои обычаи, к которым советовали прибегать.

  • Печь «наливушки» — особые лепешки с картофельной начинкой. Первую лепешку отдавали младшему в семье, чтобы год прошел сыто и счастливо.

  • Утеплять дома, сколачивать дрова, чистить печи — к зиме нужно подготовиться заранее.

  • Гадание на воде: набирали в два сосуда воду из разных рек, ставили дома и наблюдали, откуда быстрее испарится вода, — это считалось знаком удачи или неудачи.

  • Приводить в порядок дом, очищать очаг, создавать уют — для защиты семьи от бед.

День Ираиды Спорной — один из тех, верили наши предки, когда природа будто «спорит сама с собой», проявляя неожиданные перемены.

Готовим татарскую пастилу «Алю кагы» из яблок — простой и натуральный десерт.

приметы
октябрь
погода
народные приметы
суеверия
традиции
запреты
Анастасия Фомина
А. Фомина
