04 октября 2025 в 12:25

Готовим татарскую пастилу Алю кагы из яблок — простой и натуральный десерт

Пастила из яблок своими руками: татарский рецепт Пастила из яблок своими руками: татарский рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Алю кагы — это старинный татарский способ заготовки яблок, который позволяет сохранить их вкус и пользу на весь год. По сути, это фруктовая пастила или яблочная кожа, которую готовят максимально натурально. Это идеальный десерт к чаю для тех, кто следит за здоровьем и избегает лишнего сахара.

Для приготовления вам понадобится 1 кг кислых или кисло-сладких яблок, 50-100 г сахара или меда (сладость регулируйте по вкусу) и 50 мл воды (если яблоки не очень сочные). Сначала яблоки нужно вымыть, убрать серединку и нарезать на дольки. Выложите их в емкость с толстым дном, влейте воду и варите на слабом огне под крышкой, пока яблоки полностью не размягчатся. Обычно это занимает около получаса.

Затем снимите кастрюлю с огня, и измельчите массу погружным блендером до состояния однородного пюре. Если вы хотите, чтобы пастила была идеально гладкой, протрите пюре через сито. Добавьте сахар или мед и хорошо перемешайте. Готовое пюре должно быть не слишком жидким. Противень застелите пергаментной бумагой или специальным силиконовым ковриком. Выложите пюре на противень и равномерно распределите тонким слоем толщиной 5-7 мм. Сушить пастилу нужно в духовке при минимальной температуре 60-80°C с приоткрытой дверцей в течение 4-8 часов. Пастила считается готовой, когда она перестает липнуть к рукам и легко снимается с пергамента.

  • Совет: чтобы пастила легко снималась с пергамента, перед выкладыванием пюре смажьте бумагу тончайшим слоем растительного масла без запаха.

Читайте также: аджика по-аджарски — простой рецепт острой закуски.

