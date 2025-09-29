Аджика по-аджарски — готовим за 25 минут: острая, ароматная и пряная!

Аджика по-аджарски отличается мягким вкусом и ароматом зелени, в отличие от классической острой версии. В её основе — спелые томаты, чеснок и свежие травы, которые делают соус одновременно пикантным и свежим. Такой вариант отлично подходит как для заготовки на зиму, так и для подачи к мясу, рыбе или овощам сразу после приготовления.

Возьмите 2 кг спелых помидоров, обдайте их кипятком и снимите кожицу. Нарежьте крупными кусками и измельчите блендером или прокрутите через мясорубку. Добавьте 300 г очищенного чеснока и ещё раз измельчите до однородной массы. Введите по вкусу пучки свежей зелени — кинзу, петрушку, базилик, укроп.

Перелейте смесь в кастрюлю, посолите (примерно 2 ст. л. соли) и добавьте 2–3 ст. л. сахара для баланса. Варите на слабом огне около 40 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет. В конце добавьте 2–3 ст. л. винного уксуса и при желании немного острого перца для пикантности.

Горячую аджику разлейте по стерилизованным банкам и закатайте крышками. Если планируете съесть сразу, просто охладите и храните в холодильнике до недели.

Совет: зелень добавляйте в самом конце варки или даже прямо в готовый соус — так аромат будет ярче и свежее.

