В России собран рекордный урожай гречихи для стабилизации рынка Минсельхоз России сообщил о превышении урожайности гречихи на 7%

В России зафиксирован существенный рост урожайности гречихи по сравнению с показателями прошлого года, говорится в комментарии Минсельхоза РФ, который есть в распоряжении NEWS.ru. На текущий момент аграрии уже собрали приблизительно 430 тыс. тонн этой культуры, что демонстрирует увеличение продуктивности.

Урожайность в текущем сезоне достигла 13,4 центнера с гектара, тогда как в прошлом году данный показатель составлял 12,5 центнера. Таким образом, прирост производительности превысил 7%, что свидетельствует о благоприятных условиях для выращивания.

Согласно оценкам министерства, внутренняя потребность страны в гречихе составляет около 900 тыс. тонн. Ожидается, что валовой сбор урожая в 2025 году не только достигнет этого уровня, но и превзойдет его благодаря сложившимся агроклиматическим условиям.

Наличие значительных переходящих запасов и высокий урожай гарантируют полное обеспечение сырьем отечественных перерабатывающих предприятий. Это также создает устойчивую базу для дальнейшего экспорта зерна за рубеж, добавили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что стабильные объемы производства напрямую влияют на потребительские цены в розничной сети. На сегодняшний день стоимость гречневой крупы в магазинах на 2,5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин заявлял, что гречка в будущем может подорожать, но ее значительный запас у России позволит сдержать рост цен. Сделать запасы удалось благодаря рекордному урожаю, собранному в предыдущие годы.