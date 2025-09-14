Аналитик предсказал будущее цен на гречку

Гречка в будущем может подорожать, но ее значительный запас у России позволит сдержать рост цен, объяснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин в беседе с РИА Новости. Сделать запасы удалось благодаря рекордному урожаю, собранному в предыдущие годы.

Хотя снижение площадей может способствовать росту цен на гречневую крупу в среднесрочной перспективе из-за сокращения предложения, общий уровень производства и значительные запасы ограничат возможное повышение цен, — объяснил аналитик.

Тренин добавил, что рост импорта гречихи, наблюдаемый в 2025 году, пока не сказался на ценах. Валовой сбор культуры при этом может сократиться примерно на треть из-за уменьшения посевных площадей. Решение о перераспределении полей приняли после подсчета рентабельности выращивания гречихи. Она оказалась ниже, чем у более маржинальных культур.

По данным Росстата, на 8 сентября средняя цена за один килограмм гречневой крупы составила 77,61 рубля. Это на 5,6% меньше, чем в прошлом году.

Ранее россиян предупредили, что к концу сентября подорожают макаронные изделия. Независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов ожидает роста их стоимости до 15%. Это связано с подготовкой ретейлеров к новогодним распродажам.