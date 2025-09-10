Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 09:53

Россиян предупредили о подорожании одного продукта

Экономист Анфиногенов: макароны подорожают на 15%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цена на макароны вырастет к концу сентября максимум на 15%, заявил независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов. По его словам, которые передает LIFE.ru, это связано с необходимостью подготовки к новогодним праздникам, когда ритейлеры традиционно делают скидки.

Цены на макаронные изделия, как и на многие другие категории продуктов, подросли. Я думаю, что до конца месяца они вырастут еще максимум на 15%,заявил Анфиногенов.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что цены на рыбу в России продолжат расти и причин для обратного движения сегодня нет. В целом это повышение будет в пределах инфляции, считает эксперт. Однако рост цен на треску, красную рыбу и икру окажется выше, считает экономист.

продукты
макароны
эксперты
скидки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Могут имитировать»: политолог о запуске ФРГ заводов дронов на Украине
Бразильская футбольная сборная впервые проиграла при Анчелотти
Психолог назвала причину осенней тревожности
В Кузбассе оценили перспективы поставок угля в Южную Корею
В России назвали самые высокооплачиваемые профессии
Ограничения в аэропорту Сочи обернулись задержками более 20 рейсов
Американский журналист ответил на версию о «следе украинца» в подрыве СП
Стало известно, где может скрываться сбежавший из СИЗО россиянин-уголовник
Европейская страна дала согласие на использование замороженных активов РФ
Стало известно, сколько детей пропали в России летом 2025 года
8 рабочих способов избавиться от запаха кошачьей мочи
Киев планировал покушение на сотрудника предприятия ОПК России
Бывший российский фигурист Володин получил гражданство Германии
Россиян предупредили о подорожании одного продукта
Школьник упал с лошади и получил страшную травму
В ДНР рассказали о «высотных» боях в Покровске
Предатель из оборонной отрасли жестко поплатился за госизмену
Школьница упала замертво во время урока физкультуры
В российском городе лошадей отправили на «штрафстоянку»
Здание правительства Белгородской области попало под удар ВСУ
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.