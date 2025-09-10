Россиян предупредили о подорожании одного продукта

Цена на макароны вырастет к концу сентября максимум на 15%, заявил независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов. По его словам, которые передает LIFE.ru, это связано с необходимостью подготовки к новогодним праздникам, когда ритейлеры традиционно делают скидки.

Цены на макаронные изделия, как и на многие другие категории продуктов, подросли. Я думаю, что до конца месяца они вырастут еще максимум на 15%, — заявил Анфиногенов.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что цены на рыбу в России продолжат расти и причин для обратного движения сегодня нет. В целом это повышение будет в пределах инфляции, считает эксперт. Однако рост цен на треску, красную рыбу и икру окажется выше, считает экономист.