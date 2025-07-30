Петух убил мужчину на индонезийском острове Бали

Во время петушиного боя на Бали зритель получил смертельное ранение от лезвия, прикрепленного к ноге одной из птиц. Трагический инцидент произошел в Денпасаре, где такие бои остаются частью местных традиций, сообщает South China Morning Post.

По данным СМИ, 50-летний И Ненгах Судана наблюдал за поединком, когда один из петухов вырвался до начала схватки и набросился на другую птицу. Оказавшись на пути разъяренного петуха, мужчина был смертельно ранен в живот. Пострадавший не успел среагировать на внезапное действие.

Несмотря на запрет петушиных боев в большинстве регионов Индонезии, на Бали они сохраняются как элемент религиозных ритуалов. Однако вне церемониального контекста подобные мероприятия нередко приводят к трагедиям и вызывают споры об их законности.

Ранее петух нанес серьезное ножевое ранение ноги своему хозяину во время боев в Мексике. Владелец одной из птиц перед началом схватки выпустил своего подопечного из рук, чтобы тот вступил в бой с петухом-противником, однако вместо того, чтобы наброситься на сородича, птица атаковала своего хозяина. В результате у мужчины открылось обильное кровотечение, на помощь пришли присутствующие в зале.