06 октября 2025 в 02:57

Белый дом готовится к необычному спортивному событию

Дональд Трамп анонсировал бой UFC на территории Белого дома

Официальная резиденция президента США — Белый дом Официальная резиденция президента США — Белый дом Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении чемпионского поединка по смешанным единоборствам UFC в стенах резиденции лидера США, сообщили на сайте Белого дома. Мероприятие запланировано на 14 июня 2026 года и приурочено к празднованию 80-летия Трампа.

14 июня следующего года в Белом доме состоится большой поединок UFC, прямо в Белом доме, на территории Белого дома, — заявил хозяин Белого дома.

По оценкам организаторов, спортивное событие сможет принять от 20 до 25 тысяч зрителей. Известный ирландский боец Конор Макгрегор подтвердил свое участие в предстоящем турнире, подписав соответствующий контракт с организацией.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Белый дом примет первый в истории поединок в рамках организации 4 июля 2026 года. Бой хотели приурочить ко Дню независимости США. Лидер организации планировал согласовать все детали с американским лидером Дональдом Трампом и его дочерью.

До этого бывший боец Bellator Диллон Дэнис после турнира лиги Misfits предложил провести бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме. По его словам, он готов выйти на турнир вместе с Исламом Махачевым.

