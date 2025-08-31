Хабиба захотели увидеть в бою с Макгрегором в Белом доме Боец Дэнис предложил Макгрегору провести бой с Хабибом в Белом доме

Бывший боец Bellator Диллон Дэнис после турнира лиги Misfits предложил провести бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме. По его словам, он готов выйти на турнир вместе с Исламом Махачевым, передает Sport24.

Можно поставить меня и Макгрегора плюс Хабиба и Махачева на турнир в Белом доме. Конор вернется, в этом я уверен на 100%. Он мой любимый боец в истории, я его фанат, — отметил Дэнис.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Белом доме состоится поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). При этом он не уточнил, кто именно будет драться и когда. По словам американского лидера, речь идет о поединке за звание чемпиона. Ожидается присутствие 20–25 тысяч зрителей. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт добавила, что Трамп настроен серьезно.

Макгрегор до этого на встрече с Трампом заявил, что хочет баллотироваться в президенты Ирландии. Как считает аналитик Денис Миролюбов, боец смешанных единоборств имеет высокие шансы стать лидером своей страны. По его мнению, за спортсмена говорят его медийность и миллионы поклонников.