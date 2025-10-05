Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 15:43

«Рогами на нас»: обезумевшая корова чуть не убила туристов в Сочи

Дикая корова напала на постояльцев курорта «Роза Хутор» в Сочи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дикая корова атаковала группу туристов на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи, едва не столкнув их в обрыв, сообщила одна из участниц похода в интервью РЕН ТВ. Инцидент произошел во время восхождения от «Розы Хутор» до лагеря «Нахаз», когда животное внезапно начало преследовать шестерых путешественников.

За полчаса до точки назначения — лагеря «Нахаз» — я издалека увидела, как бежит корова, достала телефон и начала снимать. Но где-то уже через четыре-пять метров мы поняли, что она бежит конкретно на нас, ускоряет ход, опустила голову, рогами на нас, — сказала очевидица.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш была зафиксирована серия нападений волков, в результате которых за три недели погибли шесть человек. Среди жертв — четверо детей и пожилая пара, при этом один ребенок остается ненайденным. Еще около 20 человек получили ранения, но избежали смертельного исхода.

Кроме того, в водах Тихого океана у острова Кокос акула атаковала мексиканского дайвера, откусив часть его лица. Происшествие случилось на 30-метровой глубине в районе рифа Рока Сусиа, известного как «Грязная Скала».

Сочи
курорты
нападения
коровы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьника из Ленобласти напоили до состояния комы
Сийярто заявил о наступлении новой эпохи для Евросоюза
«Не существует проекта»: Фицо о создании «стены дронов»
Семья Цапка нашла способ избежать суда из-за громкого ДТП
Российский чиновник попал под минометный обстрел ВСУ
Кто и как получает льготы на платных парковках Перми: полезная схема
Известную телеведущую и блогера нашли мертвой в собственном доме
В Госдуме рассказали о мерах поддержки педагогов
Раскрыта личность второй погибшей на Вилючинском вулкане
Похотливый пассажир довел весь самолет до исступления, устроив порношоу
Каскадер из Ростова разбил свой McLaren на мокрой дороге и попал на видео
«Рогами на нас»: обезумевшая корова чуть не убила туристов в Сочи
ПВО России устроила над российским регионом трехчасовой дронопад
Раскрыты новые детали задержания флотилии Греты Тунберг
Полыхает на полнеба: что известно об ударе по газохранилищу подо Львовом?
В АТОР раскрыли истинную ситуацию с вирусом Коксаки в Турции
Боснийский тренер Слишкович покинул российский ФК после серии поражений
«Народ собран?»: Путин на «Валдае» вспомнил фразу из «Калины красной»
Мединский прислушался к учителям и занялся своим учебником по истории
Додик объяснил, зачем Европе нужна большая война
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября
Россия

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.