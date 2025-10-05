«Рогами на нас»: обезумевшая корова чуть не убила туристов в Сочи

Дикая корова атаковала группу туристов на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи, едва не столкнув их в обрыв, сообщила одна из участниц похода в интервью РЕН ТВ. Инцидент произошел во время восхождения от «Розы Хутор» до лагеря «Нахаз», когда животное внезапно начало преследовать шестерых путешественников.

За полчаса до точки назначения — лагеря «Нахаз» — я издалека увидела, как бежит корова, достала телефон и начала снимать. Но где-то уже через четыре-пять метров мы поняли, что она бежит конкретно на нас, ускоряет ход, опустила голову, рогами на нас, — сказала очевидица.

