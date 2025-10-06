Аэропорт Краснодара временно прекратил работу В аэропорту Краснодара временно приостановили отправку и прием рейсов

Аэропорт Краснодара временно перестал работать, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Такие меры связаны с обеспечением безопасности полетов, пояснил он.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения (в дополнение к действующим) на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

Ранее в аэропортах Сочи, Геленджика и Нижнего Новгорода (Стригино) ввели временные ограничения на прибытие и вылеты самолетов. По словам представителя Росавиации, меры обусловлены обеспечением безопасности перелетов.

Также представитель Росавиации заявил, что международный аэропорт Оренбург имени Ю. А. Гагарина временно прекратил обслуживать авиарейсы. Ограничения в авиагавани были введены около 09:25 по московскому времени.

До этого стало известно, что работу приостанавливали аэропорты Сочи и Геленджика. Ограничения были введены вечером 2 октября, около 22:30 мск. Однако уже утром 3 октября воздушные гавани вновь начали принимать и выпускать самолеты.