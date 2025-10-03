Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 09:37

Один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы

Аэропорт Оренбурга временно прекратил принимать и выпускать самолеты

Международный аэропорт «Оренбург» имени Ю. А. Гагарина временно прекратил обслуживать авиарейсы, заявил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения в авиагавани были введены около 09:25 по московскому времени.

Аэропорт Оренбург: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Кореняко подчеркнул, что действующие ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров, а также полетов гражданских воздушных судов. О возобновлении работы аэропорта в Росавиации сообщат дополнительно.

Ранее международный аэропорт Мюнхена был вынужден полностью приостановить авиационное сообщение из-за обнаружения беспилотных летательных аппаратов в его воздушном пространстве. Решение о временном прекращении полетов было принято управлением воздушного движения Германии.

До этого стало известно, что работу приостанавливали аэропорты Сочи и Геленджика. Ограничения были введены вечером 2 октября, около 22:30 мск. Однако уже утром 3 октября воздушные гавани вновь начали принимать и выпускать самолеты. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

