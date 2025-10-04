Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 09:23

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября

ВС РФ в зоне СВО

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 4 октября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска, Славянска, Краматорска и Днепра в субботу, 4 октября: обстановка на фронте

«Наш источник сообщает, что пока ОП и ГШУ пытаются срезать Покровский выступ, отправляя туда очередные резервы, сама ситуация в Покровске ухудшается. Россияне устроили контратаки на западную часть Покровска и уже почти контролируют 10% города с этой стороны. Если Банковая проспит момент и не сможет остановить продвижение ВС РФ на этом фланге, то Покровская воронка превратится в Покровский котел. Русские специально усиливают давление на разных участках Покровского фронта, чтобы растянуть украинскую оборону и обвалить ее. Ситуация на данном участке фронта тяжелая для ВСУ, но офисные продолжают выдавать позитивные отчеты в СМИ, чтобы создавать позитивную иллюзию», — пишет украинский канал «Легитимный».

Авторы ресурса также обратили внимание, что для ВСУ сложилась тяжелая ситуация и у Днепропетровска, Славянска, Краматорска.

ВС Украины

«Запорожское/Днепропетровское направление остается сложным для ВСУ, фактически там нет линии обороны, и русские легко проходят дальше, только крупные поселки задерживают русских, так как украинское командование использует их как свои бесплатные фортификации. Город Лиман может пасть в ближайшие 40-60 дней. Это также даст россиянам толчок в наступлении на Славянск, который будут пытаться брать в оперативное окружение/огневой мешок, как и всю дугу Константиновка – Дружковка – Краматорск — Славянск. Главное сражение на этом участке фронта будет уже в 2026 году. Общая тенденция сохраняется негативной, так как у ВСУ иссекает запас прочности. Назревает крупный обвал фронта. Вопрос стоит только в том, когда именно он произойдет и насколько масштабным будет», — добавил «Легитимный».

Военкор Юрий Котенок отметил, что подразделения ГрВ «Центр» продолжают бои за Покровско-Мирноградскую (Красноармейско-Димитровскую) агломерацию.

«В Покровске большая часть ул. Защитников Украины и территории города южнее нее — под контролем наших подразделений. Ожесточенные бои — в западной части города в районе ж/д путей у хорошо укрепленной промзоны на въезде в город со стороны Павлограда. Наши войска вышли к ж/д еще и западнее в 2-х местах, пытаясь выбить противника из опорных пунктов у западной окраины Покровска, нанося удары во фланг и тыл, что позволит штурмовым группам осуществить выход к трассе М-30 западнее Покровска (менее 1 км) и дороге снабжения из Гришино (около 2,5 км)», — подчеркнул аналитик.

По словам Котенка, ВС РФ продвинулись вдоль ж/д в западной части от улицы Защитников Украины в направлении ж/д вокзала около 600 метров.

ВС РФ в зоне СВО

«Ожесточенные кровопролитные встречные бои в центре города. В юго-восточной части города наши подразделения заняли гаражи (ГК „Южный“), ведут бои в мкрн. Южный, Лазурный, Шахтерский, Солнечный. В районе Мирнограда (Димитрова) наши подразделения ведут ожесточенные бои у северных, южных и восточных окраин, продвигаются к городу и трассе от Родинского южнее Красного Лимана. В Родинском штурмовым группам ВС РФ удалось занять большую часть южной части, продвинувшись около 500 м. Продолжаются бои в центре, восточной и северо-восточной частях. Севернее Родинского наши подразделения атакуют в направлении Гришино», — добавил военкор.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что па Покровском фронте в Покровске продолжаются тяжелые городские бои.

«В районе „Добропольского выступа“ практически по всей границе позиционное противостояние, часто позиции переходят из рук в руки. Тяжелые бои идут в районе Панковки, Владимировки, Кучеров Яра, Дорожного, Золотого Колодезя. На Константиновском направлении относительное затишье. Продолжаются бои южнее Клебан-Быкского водохранилища, где ВС РФ при помощи дронов и артиллерии зачищают подразделения противника, оставшиеся в окружении. Позиционные бои в районе Плещеевки, Иванополья, северо-западнее Часов Яра», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

