06 октября 2025 в 03:31

Трамп заявил, что в США уже начались увольнения из-за шатдауна

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Увольнения госслужащих в условиях приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна) уже начались, заявил президент США Дональд Трамп. Таким образом политик ответил на соответствующие вопросы журналистов.

Это уже происходит, — подтвердил Трамп.

Он также добавил, что шатдаун спровоцирован позицией его политических оппонентов из Демократической партии. Поэтому «это их, а не наш шатдаун», подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что свыше 1,3 млн американских военнослужащих вынуждены нести службу без денежного довольствия из-за приостановки работы правительства США. В Белом доме заявили, что военные начали обращаться за продовольственной помощью.

При этом, если финансирование правительства не возобновится, то с 15 октября военные перестанут получать жалованье. Также в Вашингтоне раздумывают над тем, чтобы не выделять обещанные миллиарды долларов на развитие инфраструктуры штат Нью-Йорк.

До этого политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что шатдаун в США не продлится долго и не будет иметь катастрофических последствий. По его словам, нынешняя политическая конфигурация в Конгрессе США отличается от той, что была в 2018 году, и будет способствовать более быстрому поиску компромисса.

