03 октября 2025 в 21:45

Белый дом объяснил, почему миллионы военных в США остались без копейки

Белый дом: свыше 1,3 млн военнослужащих США вынуждены нести службу без оплаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более 1,3 млн американских военнослужащих вынуждены нести службу без денежного довольствия из-за приостановки работы правительства США, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, трансляция велась на YouTube-канале агентства Associated Press. Она сообщила, что сложившаяся ситуация привела к финансовой нестабильности в семьях военнослужащих, некоторые из которых начали обращаться за продовольственной помощью.

Из-за прекращения работы правительства 1,3 млн мужчин и женщин в американской армии <…> не получают зарплату, — констатировала Ливитт.

При этом пресс-секретарь подчеркнула, что усилия администрации Дональда Трампа по «возвращению безопасности» в США продолжаются, несмотря на бюджетный кризис в стране.

Ливитт также заявила, что уже в пятницу Конгресс США может принять резолюцию о продолжении финансирования правительства, тем самым прекратив шатдаун. По ее словам, представители демократической партии тоже могут поддержать «правильную» идею возобновить работу госучреждений, как это делает президент Дональд Трамп.

США
Белый дом
армия США
задержки
зарплаты
