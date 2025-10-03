Белый дом объяснил, почему миллионы военных в США остались без копейки

Более 1,3 млн американских военнослужащих вынуждены нести службу без денежного довольствия из-за приостановки работы правительства США, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, трансляция велась на YouTube-канале агентства Associated Press. Она сообщила, что сложившаяся ситуация привела к финансовой нестабильности в семьях военнослужащих, некоторые из которых начали обращаться за продовольственной помощью.

Из-за прекращения работы правительства 1,3 млн мужчин и женщин в американской армии <…> не получают зарплату, — констатировала Ливитт.

При этом пресс-секретарь подчеркнула, что усилия администрации Дональда Трампа по «возвращению безопасности» в США продолжаются, несмотря на бюджетный кризис в стране.

Ливитт также заявила, что уже в пятницу Конгресс США может принять резолюцию о продолжении финансирования правительства, тем самым прекратив шатдаун. По ее словам, представители демократической партии тоже могут поддержать «правильную» идею возобновить работу госучреждений, как это делает президент Дональд Трамп.