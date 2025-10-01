Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 12:22

«Ничего катастрофического»: политолог о сроках шатдауна в США

Политолог Блохин: шатдаун в США не продлится долго

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шатдаун в США не продлится долго и не будет иметь катастрофических последствий, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, нынешняя политическая конфигурация в Конгрессе США отличается от той, что была в 2018 году, и будет способствовать более быстрому поиску компромисса.

В самый продолжительный шатдаун, который произошел в США в первый срок президентства Дональда Трампа и составил 35 дней, все элиты были настроены против главы Белого дома. Они этим шатдауном демонстрировали свое пренебрежение. Даже значительная часть Республиканской партии США была настроена против. Тогда, кстати, конгресс был разделен на демократов и республиканцев. Сегодня он полностью под контролем республиканцев. Поэтому, я думаю, что так долго это не продержится и ничего катастрофического не будет. В результате они договорятся, — пояснил Блохин.

Он отметил, что шатдауны стали уже устоявшейся практикой американской политической системы. По мнению политолога, несмотря на возможные разногласия и риторику, политические группы в конечном счете заинтересованы в достижении договоренностей, так как затяжной кризис негативно скажется на всех сторонах.

Никакой катастрофы из-за шатдаунов в США, в принципе, никогда не было. Да, звучит довольно-таки резонансно, как какой-то американский конец света. Но эти шатдауны — уже на самом деле практика. Даже если, условно говоря, все эти политические группы друг друга ненавидят, все равно договорятся, потому что иначе проиграют все. Поэтому компромисс будет достигнут. Может быть, не за день-два, но ситуация разрешится. А, может быть, кстати, и за этот период, — подытожил Блохин.

Ранее лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн заявил, что работа правительства США в ближайшие часы будет частично приостановлена на фоне отказа сената проводить голосование во вторник, 30 сентября, однако уже 2 октября она может возобновиться. По его словам, для этого хотя бы несколько демократов должны поддержать инициативу республиканцев о финансировании.

