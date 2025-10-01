В США объяснили, когда страна может выйти из шатдауна

Работа правительства США в ближайшие часы будет частично приостановлена на фоне отказа сената Конгресса США проводить голосование во вторник, 30 сентября, однако уже 2 октября она может возобновиться, сообщил лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн. По его словам, которые приводит ТАСС, для этого хотя бы несколько демократов должны поддержать инициативу республиканцев о финансировании.

Демократы решили приостановить работу правительства сегодня вечером, но мы можем возобновить ее завтра. Для этого нужно лишь то, чтобы несколько демократов вместе с республиканцами поддержали чистый двухпартийный законопроект о финансировании, — отметил Тьюн.

Ранее сообщалось, что сенаторы не смогли принять закон о финансировании государственных органов, что поставило страну перед риском приостановки работы правительства. Голосование завершилось провалом: 55 против 45 при необходимых 60 голосах.

Также политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что возможный шатдаун в США не окажет серьезного влияния как на американскую, так и на мировую экономику. В случае приостановки работы правительства страны пострадают районы, где проживает большое количество чиновников.