Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 18:28

Политолог оценил последствия возможного шатдауна в США

Политолог Дудаков: возможный шатдаун в США не повлияет на мировую экономику

Фото: Petr Svarc/imageBROKER.com/Global Look Press

Возможный шатдаун в США не окажет серьезного влияния как на американскую, так и на мировую экономику, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его оценке, в случае приостановки работы правительства страны пострадают районы, где проживает большое количество чиновников.

Я думаю, что эффект будет крайне незначительным как для американской экономики, так и для мировой, потому что это все-таки не дефолт США, а лишь приостановка работы. Это уже происходило неоднократно. В случае шатдауна пострадают те районы и округа, где проживает большое количество чиновников, — это округ Колумбия и близлежащие округа, такие как Северная Вирджиния, Мэриленд. Например, там чиновники в большинстве случаев отправляются в неоплачиваемые отпуска, ― объяснил Дудаков.

Политолог отметил, что администрация президента США Дональда Трампа старается усилить давление на лидеров Демократической партии в конгрессе, которые на текущий момент отказываются голосовать за проект бюджета на 2025 год. Подобная ситуация уже случалась в современной истории США, на первом сроке Трампа шатдаун продлился в течение 35 дней, добавил Дудаков.

Сейчас существует много различных моментов в рамках нынешнего согласованного бюджета, которые вызывают противоречия между республиканцами и демократами. В частности, речь идет о расходах на медицинскую страховку, которые Трамп хотел бы сократить, обвиняя тех, кто финансирует эту медицинскую сферу, в том, что они выделяют много денег нелегальным мигрантам. Думаю, что нельзя исключать того, что демократам все-таки придется пойти на уступки и подстроиться под повестку Трампа. Такой сценарий вполне возможен. Если же демократы будут проявлять упрямство, тогда действительно в ночь со среды на четверг Америке может грозить шатдаун, ― резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп рассказал о вероятной приостановке работы федеральных органов власти. Шатдаун может реализоваться вследствие отказа верхней палаты конгресса утвердить закон о бюджетном финансировании.

США
шатдаун
Дональд Трамп
республиканцы
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.