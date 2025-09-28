Политолог оценил последствия возможного шатдауна в США

Возможный шатдаун в США не окажет серьезного влияния как на американскую, так и на мировую экономику, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его оценке, в случае приостановки работы правительства страны пострадают районы, где проживает большое количество чиновников.

Я думаю, что эффект будет крайне незначительным как для американской экономики, так и для мировой, потому что это все-таки не дефолт США, а лишь приостановка работы. Это уже происходило неоднократно. В случае шатдауна пострадают те районы и округа, где проживает большое количество чиновников, — это округ Колумбия и близлежащие округа, такие как Северная Вирджиния, Мэриленд. Например, там чиновники в большинстве случаев отправляются в неоплачиваемые отпуска, ― объяснил Дудаков.

Политолог отметил, что администрация президента США Дональда Трампа старается усилить давление на лидеров Демократической партии в конгрессе, которые на текущий момент отказываются голосовать за проект бюджета на 2025 год. Подобная ситуация уже случалась в современной истории США, на первом сроке Трампа шатдаун продлился в течение 35 дней, добавил Дудаков.

Сейчас существует много различных моментов в рамках нынешнего согласованного бюджета, которые вызывают противоречия между республиканцами и демократами. В частности, речь идет о расходах на медицинскую страховку, которые Трамп хотел бы сократить, обвиняя тех, кто финансирует эту медицинскую сферу, в том, что они выделяют много денег нелегальным мигрантам. Думаю, что нельзя исключать того, что демократам все-таки придется пойти на уступки и подстроиться под повестку Трампа. Такой сценарий вполне возможен. Если же демократы будут проявлять упрямство, тогда действительно в ночь со среды на четверг Америке может грозить шатдаун, ― резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп рассказал о вероятной приостановке работы федеральных органов власти. Шатдаун может реализоваться вследствие отказа верхней палаты конгресса утвердить закон о бюджетном финансировании.