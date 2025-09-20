«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 03:53

Трамп предрек шатдаун правительства США

Трамп: в США может произойти шатдаун с 1 октября

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о вероятной приостановке работы федеральных органов власти, его слова передает Bloomberg. Уточняется, что шатдаун может реализоваться вследствие отказа верхней палаты конгресса утвердить закон о бюджетном финансировании.

Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой, — сказал Трамп.

Лидер США уточнил, что для обеспечения непрерывного финансирования правительства законодательная инициатива должна получить одобрение в сенате. Он добавил, что скептически относится к возможности достижения двухпартийного консенсуса по данному вопросу, указав на глубокие идеологические разногласия между политическими силами.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявляла, что США нужно перестать финансировать зарубежные конфликты, в частности на Украине. Она считает, что такие действия Вашингтона являются предательством по отношению к американцам. Политик также выступила против военной поддержки США Израиля.

Конгресс США
Дональд Трамп
шатдаун
демократы
