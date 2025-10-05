Аэропорт Гагарин закрылся для авиарейсов Росавиация: в саратовском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Саратова (Гагарин) временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены 5 октября около 23:00 по московскому времени. По его словам, соответствующее решение было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Саратов (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее международный аэропорт Мюнхена был вынужден полностью приостановить авиационное сообщение из-за обнаружения беспилотных летательных аппаратов в его воздушном пространстве. Решение о временном прекращении полетов было принято управлением воздушного движения Германии.

До этого стало известно, что работу приостанавливали аэропорты Сочи и Геленджика. Ограничения были введены вечером 2 октября, около 22:30 мск. Однако уже утром 3 октября воздушные гавани вновь начали принимать и выпускать самолеты. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.