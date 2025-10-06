Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 00:51

Желтый уровень воздушной опасности ввели в одном российском регионе

Артамонов: в Липецкой области ввели желтый уровень воздушной опасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На территории Липецкой области введен желтый уровень воздушной угрозы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. Подробностей он не уточнил.

Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности, — написал глава области.

Ранее в Орловской области ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в официальном приложении МЧС России. Местные жители и органы власти получили соответствующее предупреждение для усиления мер безопасности.

До этого Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над территорией страны: воздушные цели ликвидировали средствами ПВО в ночь на 3 октября. Дроны сбили над Черным морем, Воронежской, Белгородской, Курской областями и Республикой Крым.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что с начала военной спецоперации было уничтожено более 85 тысяч беспилотников ВСУ. Помимо этого, российские военные сбили 667 самолетов и почти 300 вертолетов. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о масштабных потерях украинской техники, включая десятки тысяч танков и бронированных машин.

