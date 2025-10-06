Подростки в Киеве включили на улице гимн России

На одной из улиц Киева включили гимн России, сообщило издание «Страна.ua». В материале сказано, что это сделали подростки рядом с одной из городских аптек.

Как передает издание, один из присутствующих поинтересовался, что это такое. При этом второй заявил, что не знает. Других подробностей не приводится.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская объявила о введении финансовых санкций для водителей такси за использование русского языка во время работы. По ее словам, правовым обоснованием для штрафных мер являются действующие «украинские законы».

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что единственным государственным языком на Украине останется украинский. Так он ответил на вопрос журналистов о предоставлении русскому языку статуса второго государственного.

Тем временем президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом поднял вопрос о возвращении русскому языку официального статуса на Украине. Он настаивал на закреплении этого положения на законодательном уровне. Кроме того, он обратил внимание на ситуацию вокруг Русской православной церкви на украинской территории, заявив о давлении на верующих.