Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 00:38

Подростки в Киеве включили на улице гимн России

Банковая улица в Киеве Банковая улица в Киеве Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press

На одной из улиц Киева включили гимн России, сообщило издание «Страна.ua». В материале сказано, что это сделали подростки рядом с одной из городских аптек.

Как передает издание, один из присутствующих поинтересовался, что это такое. При этом второй заявил, что не знает. Других подробностей не приводится.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская объявила о введении финансовых санкций для водителей такси за использование русского языка во время работы. По ее словам, правовым обоснованием для штрафных мер являются действующие «украинские законы».

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что единственным государственным языком на Украине останется украинский. Так он ответил на вопрос журналистов о предоставлении русскому языку статуса второго государственного.

Тем временем президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом поднял вопрос о возвращении русскому языку официального статуса на Украине. Он настаивал на закреплении этого положения на законодательном уровне. Кроме того, он обратил внимание на ситуацию вокруг Русской православной церкви на украинской территории, заявив о давлении на верующих.

Украина
Киев
Россия
гимны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на 6 октября: Тельцу искать команду, Скорпиону — побороть сомнения
Константин Ивлев и его молодая супруга объявили о разводе
Главный экономический советник Трампа рассказал о последствиях шатдауна
Фаза Луны сегодня, 6 октября: пожинаем плоды урожайной Луны
Стали известны регионы-лидеры по материальному благополучию
Желтый уровень воздушной опасности ввели в одном российском регионе
Подростки в Киеве включили на улице гимн России
Легковушка и машина скорой помощи столкнулись в Москве
В Белгороде 40 тысяч человек остались без электричества из-за ВСУ
Провальный старт, травма Акинфеева: ЦСКА — «Спартак», как это было
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 октября 2025 года
Серия взрывов прогремела в Харькове
Над Донецком раздался мощный взрыв
«В следующем веке»: Захарова раскрыла, когда в ФРГ разберутся с БПЛА
Хорватский альпинист погиб в Альпах
Колумбийские наемники устроили видеобунт с просьбой о спасении с Украины
Аэропорт Гагарин закрылся для авиарейсов
В ХАМАС прокомментировали слухи о готовности сложить оружие
Сотни мигрантов собрались в Подмосковье ради козлодрания
Белгородские больницы показали свою надежность в условиях обстрелов
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.