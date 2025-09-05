На Украине придумали необычный предлог, чтобы штрафовать таксистов

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская на своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) объявила о введении финансовых санкций для водителей такси. По ее словам, правовым обоснованием для штрафных мер являются действующие «украинские законы».
Размер административного взыскания будет варьироваться в значительном диапазоне от 3400 до 5100 гривен (от 6800 до 10 200 рублей). Поводом для ужесточения контроля стало несколько инцидентов, зафиксированных в Харькове. Ивановская приводит в качестве аргумента ситуацию, где таксист говорил на русском, а пассажирке это не нравилось. Также Ивановская обвинила водителя в том, что тот «сыпал тезисами», которые приводит Россия касательно притеснения русского языка в республике.
Теперь уполномоченный по защите государственного языка готовит официальное обращение в Службу безопасности Украины. Документ будет содержать предложение о проведении систематических проверок таксистов на предмет знания государственного языка.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным государственным языком на Украине останется украинский. Так он ответил на вопрос журналистов о предоставлении русскому языку статуса второго государственного.