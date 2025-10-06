Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 00:12

Над Донецком раздался мощный взрыв

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Взрыв прозвучал в небе над Донецком, передает РИА Новости. Уточняется, что это произошло в интервале между 21:25 и 21:30 мск.

Он был слышен, как сказано в материале, в северо-западной части города. Других подробностей журналисты не раскрыли.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что от атак дронов украинской армии в регионе пострадали два человека. По его словам, травмы различной степени тяжести получили мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Позже он рассказал о водителе грузового автомобиля, погибшем в результате удара ВСУ в селе Отрадовка.

Тем временем в украинском Львове утром 5 октября остановился общественный транспорт. Мэр города Андрей Садовой призвал жителей оставаться в укрытиях. При этом ночью он предупреждал о взрывах во Львове.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что удар ВС РФ по подстанции в украинском Славутиче является зеркальным ответом на атаки украинских войск, в том числе регулярные обстрелы Запорожской АЭС. Он добавил, что это предельно ясный сигнал для властей в Киеве.

Донецк
взрывы
ДНР
хлопки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на 6 октября: Тельцу искать команду, Скорпиону — побороть сомнения
Константин Ивлев и его молодая супруга объявили о разводе
Главный экономический советник Трампа рассказал о последствиях шатдауна
Фаза Луны сегодня, 6 октября: пожинаем плоды урожайной Луны
Стали известны регионы-лидеры по материальному благополучию
Желтый уровень воздушной опасности ввели в одном российском регионе
Подростки в Киеве включили на улице гимн России
Легковушка и машина скорой помощи столкнулись в Москве
В Белгороде 40 тысяч человек остались без электричества из-за ВСУ
Провальный старт, травма Акинфеева: ЦСКА — «Спартак», как это было
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 октября 2025 года
Серия взрывов прогремела в Харькове
Над Донецком раздался мощный взрыв
«В следующем веке»: Захарова раскрыла, когда в ФРГ разберутся с БПЛА
Хорватский альпинист погиб в Альпах
Колумбийские наемники устроили видеобунт с просьбой о спасении с Украины
Аэропорт Гагарин закрылся для авиарейсов
В ХАМАС прокомментировали слухи о готовности сложить оружие
Сотни мигрантов собрались в Подмосковье ради козлодрания
Белгородские больницы показали свою надежность в условиях обстрелов
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.