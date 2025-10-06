Над Донецком раздался мощный взрыв

Взрыв прозвучал в небе над Донецком, передает РИА Новости. Уточняется, что это произошло в интервале между 21:25 и 21:30 мск.

Он был слышен, как сказано в материале, в северо-западной части города. Других подробностей журналисты не раскрыли.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что от атак дронов украинской армии в регионе пострадали два человека. По его словам, травмы различной степени тяжести получили мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Позже он рассказал о водителе грузового автомобиля, погибшем в результате удара ВСУ в селе Отрадовка.

Тем временем в украинском Львове утром 5 октября остановился общественный транспорт. Мэр города Андрей Садовой призвал жителей оставаться в укрытиях. При этом ночью он предупреждал о взрывах во Львове.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что удар ВС РФ по подстанции в украинском Славутиче является зеркальным ответом на атаки украинских войск, в том числе регулярные обстрелы Запорожской АЭС. Он добавил, что это предельно ясный сигнал для властей в Киеве.